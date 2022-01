0 Facebook Napoli, è scomparsa Salome Tetunashvili: ansia per la giovane sparita da tre giorni È scomparsa Salome Tetunashvili. È di origine giorgiane. L'appello della famiglia sui social che ha fatto scattare l'allarme News 26 Gennaio 2022 10:26 Di redazione 1'

È scattato l’allarme a Napoli per la scomparsa di Salome Tetunashvili, 27enne di origine georgiane sparita dallo scorso 27 gennaio. La giovane si è allontanata da casa e da allora di lei non si hanno avute più notizie.

È scomparsa Salome Tetunashvili

Sali, così come era conosciuta, lavorava a Casoria (piccolo comune dell’area Nord in provincia di Napoli) come badante. La famiglia è disperata ed ha lanciato un appello sui social per cercare aiuto.

È scomparsa Salome Tetunashvili: il post su Facebook

“Sali viveva a Napoli, lavorava a Casoria. È stata vista l’ultima volta il 23 gennaio. La famiglia la sta cercando disperatamente. La polizia è al corrente, ma ancora non ci sono notizie. Se avete qualche informazione, qualsiasi dettaglio è importantissimo, fatelo sapere alla polizia. Vi chiedo di diffondere il post!“.