0 Facebook Marano, addio al professor Antonio D’Alterio È morto il professor Antonio D'Alterio. Il docente insegnava presso il liceo Carlo Levi. Lutto per la comunità dell'area Nord Cronaca 26 Gennaio 2022 09:23 Di redazione 1'

È lutto a Marano, città dell’area Nord in provincia di Napoli. Come riportato da Internapoli, ieri è stato un giorno triste per tutto il mondo scolastico. È infatti deceduto il professor Antonio D’Alterio.

È morto il professor Antonio D’Alterio

L’uomo, 57 anni, ha perso la vita dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male. Il prof. insegnava scienze umane. Molto legato ai suoi studenti e colleghi, D’Alterio si è spento a casa sua, proprio a Marano.

È morto il professor Antonio D’Alterio: i funerali

Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio per lui. Non sono stati ancora resi noti data e luogo dei funerali.