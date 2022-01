0 Facebook Napoli, fanno irruzione in tabaccheria e colpiscono il titolare alla testa con la pistola Cronaca 22 Gennaio 2022 14:08 Di redazione 1'

Momenti di terrore questa mattina in una tabaccheria di Santa Lucia, al centro di Napoli. I malviventi hanno fatto irruzione e hanno aggredito titolare.

Hanno colpito l’uomo, 57 anni, con il calcio della pistola alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Centro. I banditi hanno portato via una quindicina di stecche di sigarette e qualche centinaio di euro per poi fuggire via.

Le indagini sono in corso alla ricerca dei 2 rapinatori. Il tabaccaio sta bene infatti il personale sanitario lo ha medicato sul posto visto che ha rifiutato il trasporto presso il pronto soccorso.