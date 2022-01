0 Facebook Curava i pazienti a casa, si ammala e finisce in Rianimazione: addio al dottor Comodo ‘angelo dei pazienti’ Salerno 21 Gennaio 2022 14:08 Di redazione 2'

Non si è mai tirato indietro, ha onorato la sua professione fino all’ultimo giorno, ma purtroppo si è ammalato. Il dottor Giuseppe Comodo è morto nella giornata di giovedì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, nel Salernitano.

Addio al dottor Giuseppe Comodo

Era un sostenitore delle cure domiciliari, così andava a curare i suoi pazienti con il Covid-19 direttamente a casa loro. Ha fatto questo da quando era iniziata la pandemia, dedicandosi con amore e passione alla professione di medico. Purtroppo il virus ha colpito anche lui e non gli ha lasciato scampo.

La notizia della morte di Giuseppe Comodo è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, in tanti ricordano la grande dedizione con la quale ha curato i suoi pazienti finché il suo corpo gliel’ha permesso. Tante le parole di cordoglio in ricordo di un medico descritto da tutti come ‘l’angelo dei pazienti’. “Amavi il tuo lavoro e il tuo lavoro ti ha ucciso. Hai guarito sotto ai miei occhi centinaia di pazienti… non ti risparmiavi mai, li chiamavi anche tre volte al giorno senza mai tirarti indietro… hai lavorato a Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto senza mai stancarti…”, queste le parole della sua assistente.