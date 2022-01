Ex ballerino di Amici aggredito: “Insultato perché gay e poi picchiato brutalmente”

Aggredito ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo è stato vittima di pestaggio a sfondo omofobo lo scorso 15 gennaio in un quartiere di Roma.

Simone Baroni, coreografo ed ex ballerino, ha pubblicato sui social la sua denuncia per l’aggressione subita. La sua storia è stata ripresa da Pomeriggio Cinque per mostrare a tutti l’episodio deplorevole.

“Ho denunciato questa brutta aggressione per tutelare tutti noi e, per ‘noi’, non intendo la comunità gay ma tutte le persone. Eravamo in un bar con un gruppo di amici – ha raccontato Simone al Corriere di Roma -, mentre me ne stavo andando via verso la macchina con il mio fidanzato mi fermo a parlare con due ragazze che erano lì fuori. Dal nulla un ragazzo inizia a urlarmi ‘ma non lo vedi che è fro**o?’ e altri pesanti insulti che vorrei evitare di riferire. A quel punto l’ho guardato in faccia e risposto ‘scusami, non ho capito bene’. Si avvicina ancora di più e mi sferra un pugno dritto in faccia. Così. In quell’istante ho preso immediatamente il telefono gli ho chiesto perché lo avesse fatto, e intanto riprendevo tutto”.