Serena Rossi, boom di ascolti per “La Sposa”: “Volevano nascondere la mia napoletanità all’inizio della carriera”

E‘ boom di ascolti per “La Sposa”, la nuova fiction Rai Uno in onda su la domenica in prima serata. Sei milioni di spettatori per una serie che ha tenuto incollati gli italiani a una storia antica ma con tratti contemporanei. Serena Rossi, la protagonista, ha parlato della storia e di aneddoti legati ad essa.

Serena Rossi a Domenica In parla de La Sposa

L’attrice, ospite a Domenica In, ha confidato: “Napoli è mamma, c’è un legame viscerale e profondo. Ha mille contraddizioni, ci sono difficoltà ma dall’altra parte è così potente. All’inizio della mia carriera mi volevano far nascondere la mia napoletanità”. “Dedico ‘La sposa‘ a mia nonna e a tutte le nonne. Quando inviavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che somigliavo tanto a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo Paese ad essere quello che è. Il sapere di appartenere a qualcosa di così profondo ti fa stare in pace”.

“Sono sempre stata molto espansiva, molto fisica e comunicativa fin da piccola. Ho avuto una bellissima infanzia e sono cresciuta in un ambiente molto sereno in cui mi hanno insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Cerco di trasmettere a mio figlio gli stessi valori”.