0 Facebook Napoli, è morto Luigi Parola il ‘Maestro’ del 118 È morto Luigi Parola. Era un sanitario del pronto intervento di Napoli. L'uomo è stato stroncato da una grave malattia. I messaggi d'affetto Cronaca 17 Gennaio 2022 10:07 Di redazione 1'

Dolore e lacrime nel quartiere Ponticelli per la scomparsa di una persona conosciuta e voluta bene da tutti. È infatti deceduto Luigi Parola, alias ‘Il Maestro‘. Sanitario del 118, parola era soccorritore della ‘Campania soccorso‘.

È morto Luigi Parola

In servizio presso l’ospedale Cto di Napoli, per Parola ci sono stati tantissimi messaggi di affetto e cordoglio. Come riportato da ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘, Il Maestro è stato ucciso da una grave malattia.

È morto Luigi Parola: il post sulla pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’

“Luigi Parola, originario di Ponticelli, soccorritore della “Campania Soccorso” in servizio presso il CTO di Napoli è stato strappato via dai suoi cari e dai colleghi che gli volevano bene da un brutto male che lo ha devastato! Da tutti conosciuto come “il maestro” Il nostro omaggio, che Riposi in Pace!“.