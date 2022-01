0 Facebook Tony Colombo, il neomelodico lo annuncia sui social e sorprende i fan: “Non lo farò più” Tony Colombo. Le ultime storie pubblicate sui suoi profili e le risposte date ai commenti degli utenti non lasciano dubbi Spettacolo 12 Gennaio 2022 08:57 Di redazione 1'

È chiaro il futuro di Tony Colombo. Il cantante neomelodico era sparito un pò dai radar. Ma gli ultimi contenuti pubblicati sui suoi profili social hanno dato indicazioni precise sui suoi progetti.

Tony Colombo

Innanzitutto, Tony Colombo rispondendo ad un suo fan ha affermato che non si esibirà più in serenate: “Purtroppo no, non le farò più. Anche se per me resterà un ricordo bellissimo. Le serenate per me sono state indimenticabili!“.

Tony Colombo: il futuro

Tony Colombo ha poi concluso: “Ripartiamo con le storie, perché non riprendevano il nostro viso da un bel pò. Ma stiamo ritornando, iniziamo finalmente le prove con la band per il nuovo spettacolo ‘2022’. Sarà uno spettacolo pieno di emozioni, di canzoni e di tanti anni trascorsi insieme. Siamo felici di condividere con noi tutte le prove fino al giorno 1. Dal primo febbraio, infatti, saremo di nuovo disponibili per quanto riguarda le serata da vivere insieme“.