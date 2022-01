Osimhen, furia social contro un tifoso: “Tuo padre con te ha sprecato il suo seme”

Ha fatto di nuovo discutere un tweet di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è stato provocato su Twitter, pare da un profilo riconducibile a un tifoso juventino. Ma il messaggio potrebbe essere partito da un profilo fake.

“Il Napoli ha sprecato 80 milioni per un account Twitter“, questo ha postato un certo 3La2WJ. “Proprio come tuo padre ha sprecato il suo sp**ma dando alla luce uno s***nzo come te”.

Quest’ultima, invece, è stata la risposta di Osimhen. Parole di sicuro fuori luogo o che hanno fatto comprendere come l’attaccante del Napoli sia caduto nella trappola. Ed è stata subito polemica.

Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like you✌🏽 https://t.co/KVcCCnp5IK

— victor osimhen (@victorosimhen9) January 11, 2022