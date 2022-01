0 Facebook Napoli, schiaffi alle spalle delle donne: due le vittime del misterioso aggressore L'uomo degli schiaffi alle donne. Sono state due le occasioni nelle quali le vittime hanno denunciato l'improvvisa aggressione in strada Cronaca 11 Gennaio 2022 17:22 Di redazione 1'

Arriva all’improvviso alle spalle e poi le colpisce con un forte schiaffo. Le vittime, donne, cadono a terra e finiscono in ospedale. È l’ultimo caso che ha scatenato l’attenzione delle forze dell’ordine.

I fatti, come riportato da Fanpage, sono accaduti a Napoli. Due per ora i casi accertati. È toccato prima ad una 41enne che si trovava lo scorso sabato in piazza Monteoliveto verso le 14. La seconda vittima stata in vece una 21enne colpita domenica alle 8 in via Vittoria Colonna.

L’uomo degli schiaffi alle donne

La stessa tipologia di aggressione, immortalata dalle videocamere di sorveglianza. L’uomo sembra lo stesso anche se indossa abiti diversi. Difficile la sua identificazione, potrebbe trattarsi di una persona con problemi psichici.