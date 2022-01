0 Facebook Lutto a Sant’Antimo, addio allo storico commerciante Salvatore Di Donato È morto Salvatore Di Donato. Un volto noto e conosciuto. Era voluto bene da tutti, il suo pane ha sfamato generazioni. Lutto nel Napoletano Cronaca 11 Gennaio 2022 10:06 Di redazione 2'

Lutto a SAnt’Antimo per la scomparsa di Salvatore Di Donato, storico commerciante della località dell’area Nord in provincia di Napoli. Come riportato da Internapoli, il 59enne era conosciuto e voluto bene da tutti.

Titolare del forno sito in corso Europa, Salvatore ha deliziato con i suoi prodotti famiglie e generazioni, non solo di Sant’Antimo. Il suo decesso ha causato molto sgomento in quanto la triste notizia è stata inaspettata e improvvisa.

È morto Salvatore Di Donato

Oggi martedì 11 gennaio, ci saranno i funerali presso la chiesa di Santa Lucia alle 12.30. Sara l’occasione per dare l’ultimo saluto a Salvatore. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per lui.

È morto Salvatore Di Donato: i messaggi

“Oggi Sant’Antimo piange un commerciante onesto ed un grande lavoratore. Più di tutto però il nostro paese perde una bravissima persona. Un saluto di cuore a tutta la famiglia di Salvatore Di Donato. Ci mancherai davvero tanto“, “La malattia l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Non posso crederci“, “Era un grande lavoratore. Lo ricordo sempre a lavoro e sempre con il sorriso. Che la sua sofferenza passata sia d’aiuto per chi ti ha conosciuto. Nessuno potrà mai dimenticarlo. Amava il suo lavoro e si vedeva dalla gioia con cui lo faceva. Riposi in pace“.