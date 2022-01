0 Facebook Rapina finisce nel sangue ad Afragola, 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco Cronaca 10 Gennaio 2022 12:51 Di redazione 1'

Si sarebbe trattato di una rapina. Così un giovane di 28 anni è stato colpito da un proiettile esploso da uno dei ladri. Così, la vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. È accaduto ieri in serata ad Afragola.

Come riportato da Internapoli, i fatti sono successi in via Ciaramella. Erano circa l’una di notte nella località dell’area Nord in provincia di Napoli. Il 28enne è stato colpito alla mano. Uno dei rapinatori avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

Giovane ferito ad Afragola

La vittima è stata medicata presso la Villa dei Fiori di Acerra. La sua ferita è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del Commissariato di Afragola che intervenuti sul posto hanno avviato i dovuti accertamenti del caso.