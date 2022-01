0 Facebook Marinella Tartaglione muore a 35 anni, uno degli ultimi messaggi: “Date valore a tutto” News 8 Gennaio 2022 18:38 Di redazione 2'

I funerali di Marinella Tartaglione si sono tenuti questo sabato mattina a Marcianise, la comunità è addolorata dalla sua morte. Giovane donna di 35 anni, combatteva da tempo contro un male incurabile che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La notizia della sua scomparsa è stata appresa con grande sconforto da chi la conosceva, sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei tanti amici che non riescono a credere alla dipartita della 35enne. Tutti la ricordano come una guerriera che con coraggio ha affrontato la più grande sfida che la vita le ha messo davanti. Marinella è descritta come una donna solare e forte, sempre sorridente e con un gran cuore.

Lacrime per Marinella Tartaglione

C’è chi ha ricordato alcuni ultimi messaggi della 35enne sui social. Parole scritte soltanto quindici giorni fa che lette oggi addolorano ancora di più. “Date valore a tutto, ogni persona, ogni cosa. Non pensate che per averle ora le avrete per tutta la vita. Ciò che arriva, se ne va anche”, “Mi auguro di saper essere felice anche senza l’appoggio delle persone. Le persone creano contesti, relazioni, attitudini, modi di vivere e di fare, momenti di divertimento e anche di infinita tristezza. Creano dunque tutto ciò che mi circonda ma nonostante questo, se ne vanno. Quasi nessuno ha la capacità di restare e portare avanti ciò che hanno creato per il mio acquario e, spesso, ho boccheggiato in loro assenza nella speranza che qualcuno di loro tornasse indietro a ributtarmi in mare e nuotare di nuovo con me. Ora invece sto imparando a bastarmi, a proteggermi, a comportarmi come credo sia giusto fare per difendere la mia persona, non penso più alle reazioni che potrei scaturire negli altri. In questa foto tengo un cuore grande, che guarda caso lo è come il mio, ed è per me, per tutto quello che ho passato e per la forza che ho sempre avuto nel superarlo. Ricorda: quelle come me le ferisci facilmente ma non le spezzi mai”, questi i pensieri di Marinella. Tanti i commenti alle sue parole da parte di chi fa fatica a credere che non ci sia più.