Ha combattuto fino all’ultimo, ma purtroppo dopo un anno di battaglie Marinella Tartaglione non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere. Giovane donna di 35 anni, è deceduta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove era ricoverata da qualche giorno in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni dopo che era stata colpita da un brutto male.

Dolore per la morte di Marinella Tartaglione

La notizia della scomparsa di Marinella Tartaglione ha sconvolto la comunità di Marcianise, già devastata dalla morte del piccolo Gennaro. La 35enne lascia la madre e tutti coloro le hanno voluto bene. Ricordata come una grande guerriera, gli amici raccontano che non aveva mai perso il sorriso. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della donna: “Che tristezza … Marinella Tartaglione hai sempre nascosto dietro il tuo sorriso la sofferenza, sei sempre stata dolce…. R. I. P che la terra ti sia lieve”, “Che cumbinat non posso crederci,ogni mattina pregavo Dio che tu ti svegliassi,sei stata una guerriera hai superato tante cose, ho ancora i tuoi messaggi vocali quando dicevi a bio’ qualche volta mi vengo a fare un colore comm sai fa tu,te ne sei andata così, hai lasciato questa terra così presto, sei stata amica di tutti,ti porterò sempre nel mio cuore (…)”.

I funerali di Marinella Tartaglione si sono tenuti questo sabato mattina presso la chiesa di San Giovanni Paolo II. Tante le persone accorte per dare l’ultimo saluto a una donna ricordata con grande amore.