De Luca annuncia in diretta: "La Campania resta in zona bianca". E sulle scuole: "Non apriremo le medie e le elementari" De Luca e la Campania. Il consueto appuntamento del venerdì in diretta Facebook del Presidente della Regione. Colore e scuole Politica 7 Gennaio 2022

Il presidente delle Regione Campania Vincenzo De Luca ha oggi parlato ai cittadini nel consueto appuntamento del venerdì in diretta Facebook. Il Governatore ha esposto la sua linea rispetto alla nuova ondata di contagi causata dal coronavirus.

De Luca e la Campania: zona bianca

“La regione Campania rimane in zona bianca ed è veramente un risultato straordinario ma la Campania ha un rt del 1,6% siamo la regione più a rischio vediamo fino a quando reggeremo in zona bianca. Fino ad ora reggiamo ma siamo fortemente a rischio“. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook.

De Luca e la Campania: le scuole

Sulla scuola il Governatore è stato chiaro. De Luca ha sposato la linea di molti sindaci e dirigenti scolastici e si è scagliato contro il governo. “L’apertura delle scuole elementari e medie sarà prorogata alla fine del mese di gennaio“.

De Luca e la Campania: la diretta su Facebook