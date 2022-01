0 Facebook Inciampa, cade e si spacca la faccia: uomo ricoverato in ospedale a Napoli Cade a terra e si spacca la faccia. È accaduto in tarda serata a Napoli in via Gennaro Serra. Sul posto l'esercito e i sanitari del 118 Cronaca 6 Gennaio 2022 23:01 Di redazione 1'

Siamo a Napoli in piazzetta Carolina. Proprio nel punto dove via Gennaro Serra incontra piazza del Plebiscito. Poco fa un gruppetto di passanti era in cerchio, intorno ad un’ambulanza del 118.

Con loro i militari dell’esercito che sono di pattuglia in zona. Un uomo camminando è inciampato, cadendo violentemente al suolo. L’impatto con l’asfalto è stato tremendo. La vittima ha perso molto sangue.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. I sanitari hanno prestato immediatamente soccorso, poggiando la persona finita a terra sopra una barella. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

“Poverino, lui abita ai Quartieri Spagnoli. È della zona, però vive solo. I figli abitano ad Agnano“, queste le informazioni apprese da Vocedinapoli.it. “Credevamo fosse stato un agguato“, hanno invece detto alcuni ragazzi presenti sul posto.