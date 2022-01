0 Facebook Belen Rodriguez lascia i figli e va in vacanza, l’ammissione: “Ho le corna lo posso dire” Spettacolo 3 Gennaio 2022 14:56 Di redazione 2'

Belen Rodriguez lascia i figli a casa e va in vacanza. Insieme all’amica, Patrizia Giffini, l’argentina torna nel suo paese di origine. Di fronte a un bicchiere di vino, e con l’amica a farle eco, la Rodriguez spara qualche cartuccia amorosa.

Belen ammette di avere le corna in vacanza

“Anche Belen ha scelto le mie corna, no ma sei pazzesca” dice la compagna. La showgirl ammette: “Dalle corna non si salva nessuno”. “Le corna sono solo due” dice la Rodriguez posando il calice sul tavolo. “Certo, perché le vuoi anche tu?” domanda la Griffini. “Io penso di averle” dice schietta e sicura Belen sfidando l’obiettivo. “Le hai avute” incalza Patrizia. “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno” insiste la showgirl.

Poi per sdrammatizzare la Griffini aggiunge: “Siamo come cestini di lumache, pieni di corna”. Dopo la montagna le due si rivolgono al mare e vanno in Uruguay. La piccola Luna Marì ora è con il padre Antonino Spinalbese. Santiago presumibilmente starà con i nonni visto che la scuola è iniziata e ha appena trascorso le vacanze di Capodanno con papà Stefano De Martino.