Tragedia nel Napoletano, morto Armando investito e ucciso: tra pochi giorni il suo compleanno Cronaca 2 Gennaio 2022

Lacrime di dolore nel Napoletano, con esattezza a Bacoli, per la morte di Armando Varriale, 28 anni tra qualche girono.

Morto Armando Varriale, lutto a Bacoli

Per cause ancora da accertare il ragazzo è stato travolto sa un’auto nei pressi del ristorante di Francia, sulla Domiziana, tra Giugliano e Pozzuoli. Non c’è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo.

Come riporta Internapoli.it. la polizia municipale ha agito sul poso per i rilievi del caso. Il conducente, medicato presso l’ospedale di Pozzuoli, sarà indagato per omicidio stradale.