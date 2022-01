0 Facebook Dramma a Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato in acqua: era con la madre Cronaca 3 Gennaio 2022 08:10 Di redazione 1'

Dramma la scorsa domenica sera a Torre del Greco dove un bambino di due anni è morto annegato in acqua poco dopo le 22.30 all’altezza di lido La scala.

Carabinieri, polizia e ambulanza stanno indagando sulla vicenda, ma non ci sono ancora notizie certe.

Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato in acqua

Secondo quanto riporta il Mattino la mamma avrebbe provato ad uccidersi con il bambino. Lo avrebbe lanciato in acqua per poi tentare di lanciarsi a sua volta, ma sarebbe stata fermata. I soccorsi non hanno potuto far nulla per salvare il piccolino.