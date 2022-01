0 Facebook Terrore ad Afragola, crolla un palazzo nel centro storico Cronaca 2 Gennaio 2022 22:19 Di redazione 1'

Poco fa ad Afragola, pare intorno alle 21, uno stabile nel centro storico è crollato.

Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco, polizia ed altri enti per verificare l’eventuale presenza di persone. Secondo quanto riporta Fanpage,it ci sarebbero quattro dispersi, ma non arrivano conferme ufficiali in merito.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. In questi minuti si sta cercando di capire se ci sono dispersi sotto le macerie, anche se il palazzo al momento del crollo risultava disabitato.

-In aggiornamento-