L’ex compagna di Paolo Calissano si è lasciata andare a uno sfogo sui social. L’attore, trovato morto a 54 anni nel suo appartamento di Roma, pare sia deceduto a causa di un mix di farmaci. Noto per aver interpretato diversi personaggi nelle più note fiction nostrane, nel 2006 iniziò il suo declino.

Il dolore dell’ex compagna di Paolo Calissano

In seguito a un’accusa di omicidio colposo per la morte di una ballerina brasiliana, deceduta per overdose, fu condannato a scontare 4 anni in una comunità per tossicodipendenti. A ricordare le sue fragilità è stata anche Barbara D’Urso con cui aveva recitato in La Dottoressa Giò.

Vicino al comodino dell’attore sarebbero state trovate diverse scatole di psicofarmaci vuote. Pare che Calissano fosse già deceduto da più giorni. L’ex compagna, Fabiana Palese, estetista di 43 ani, su Instagram ha voluto invitare al silenzio: “Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso!”.