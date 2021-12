0 Facebook Dove vive Anna Tatangelo con il figlio Andrea? L’appartamento è particolare Spettacolo 25 Dicembre 2021 14:54 Di redazione 1'

Anna Tatangelo da quando ha detto addio a Gigi D’Alessio vive in un appartamento minimal a Roma con il figlio Andrea. La cantante si dedica costantemente al figlio, ma anche a se stessa e spesso nei suoi selfie si intravedono scorci della casa, con vista sulla capitale.

Insieme a Lady Tata solo il figlio anche se molto più spesso la ragazza è a Napoli dove passa il tempo con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori. I due fanno sul serio infatti recentemente sono stati in viaggio a Disneyland Paris insieme al figlio della Tatangelo.

Un Natale da mamma per Anna che lo passa con il figlio probabilmente a Sora, nella casa dei genitori infatti sebbene l sua casa sia ricca di comfort, la cantante non manca occasione per tornare nel paese d’origine. D’altra parte il Natale è fatto per stare in famiglia!