Giovane madre muore a 47 anni, Monica Piccinini era uscita da ospedale per trascorrere Natale con i figli Cronaca 29 Dicembre 2021 18:32 Di redazione 2'

Era stata ricoverata in ospedale in seguito a un malore, Monica Piccini aveva così scoperto di aver avuto diverse ischemie che le avrebbero provocato i forti mal di testa di cui soffriva. Ai medici aveva chiesto di poter tornare a casa per trascorrere il Natale con i figli.

Dolore per la morte di Monica Piccinini

Pensava forse di stare meglio, ma purtroppo i forti mal di testa con il vomito sono ripresi, finché la sera del 27 dicembre la giovane madre non è deceduta in casa. Parrucchiera di 47 anni, era in casa con i suoi due figli, quando si è sentita male. A nulla è valso l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sulla salma della giovane madre è stata effettuata questo martedì mattina l’autopsia, i risultati chiariranno le cause del decesso.

Sognava di aprire un suo negozio, aveva tutta la vita davanti ed è ricordata da chiunque la conoscesse come una grande professionista. La notizia della morte di Monica Piccinini si è diffusa velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la giovane madre. Tanti i messaggi di cordoglio per la 47enne.