Tragico schianto in auto: Carlotta muore a 18 anni, era con amici fare festa Cronaca 27 Dicembre 2021

Un tragico schianto ha portato via Carlotta De Rossi, una giovane 18enne di Villorba. La ragazza era in auto con tre amici quando è rimasta vittima di un incidente stradale.

Morta Carlotta De Rossi

La scorsa notte, intorno all’1.40, i ragazzi erano in auto in provincia di Treviso quando sono usciti fuori strada, per cause ancora da accertare. Sul poso dello schianto sono giunti i vigli del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere.

Come riporta il Gazzettino, le feste di Natale sono state fatali in quella zona. Anche Margherita Lotti ha perso la vita in quella strada, spinta giù da un cavalcavia da un uomo che non l’aveva vista fermata in sosta vicino all’auto.