0 Facebook Lacrime in provincia per Ilenia: la giovane mamma morta ad appena 45 anni Cronaca 27 Dicembre 2021 20:03 Di redazione 1'

Lutto ad Aversa, nel Casertano, dove oggi la comunità cittadina si stringe attorno al dolore della famiglia di Ilenia Luigia Di Grazia. Una giovane mamma scomparsa prematuramente all’età di 45 anni. Lascia, troppo presto, il marito Fortunato e i suoi due bimbi piccoli Giulio e Ginevra.

Il dolore della comunità

Oggi pomeriggio, nel corso dei funerali celebrati nella Chiesa dell’Annunziata di Aversa alle 16, sono stati così in tanti a rendere omaggio alla giovane e ben voluta Ilenia per porgergli l’ultimo saluto. Mentre sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per la dipartita della giovane madre. “Non ho parole” scrive ancora in preda al dolore Angela. “Me la ricordo sempre bella e solare…” racconta invece Manuela.

“Grazie a tutti voi per il vostro affetto – spiga, ancora distrutto dalla scomparsa, lo zio Giovanni postando una foto della sua nipote – . Un evento improvviso che ci ha sconvolto per la sua assurdità, in mezza giornata ci ha portato via la ragazza più bella e in gamba della nostra famiglia. Lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori”.