Vergogna a Napoli, donna sfregiata con l'acido nel giorno di Natale: le sue condizioni Napoli Città 26 Dicembre 2021 09:47

Vergogna e sgomento nel giorno di Natale a Napoli dove una giovane donna, di appena 26 anni, è stata sfregiata e ferita dal lancio di una sostanza acida avvenuto a seguito di una lite con un conoscente.

L’aggressione

La vittima, una giovane ragazza di origini nigeriane, è stata prima colpita al petto poi agli occhi ed infine alla bocca. I cruenti fatti si sono consumati – nella serata di ieri – nel cuore della città: a Forcella. La stessa è stata così, fortunatamente, repentinamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli.

Al momento la donna non sembrerebbe in pericolo di vita. E’ infatti cosciente e resterà in nosocomio per altre visite di rito. Mentre ora sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Centro e Stella che già in serata sono intervenuti nel pronto soccorso ed ora si studiano gli ultimi momenti prima dell’arrivo in ospedale per ricostruire la dinamica dei fatti e dare un volto all’aggressore.