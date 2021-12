0 Facebook Il figlio di Mario Merola ricorda il papà a Natale, le parole che commuovono: “Buon natale papà” Spettacolo 25 Dicembre 2021 20:45 Di redazione 1'

Il figlio di Mario Merola, Francesco Merola, ha sempre parole dolci per il padre scomparso. Oggi, in occasione del Natale, ha pubblicato un post strappalacrime per il genitore scomparso:

“Buon natale papà, a tutti quelli che hanno un proprio caro in paradiso”.

“A papà piacevano due cose: mangiare e giocare”, ha svelato il figlio in un’intervista lo scorso settembre a “Domenica In”, “Perdeva ma ha vinto nella vita! Mamma si arrabbiava ma l’amore è più forte di tutto”, ha spiegato ancora il figlio del neomelodico. Dopo la morte del padre però lei vuole stare in casa e vivere di ricordi: “Vuole morire vedendo papà”.