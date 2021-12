0 Facebook Denise Pipitone, archiviata l’indagine, parla la mamma: “Denise è stata rapita, non è sparita nel nulla” Cronaca 22 Dicembre 2021 13:09 Di redazione 2'

Archiviata l’indagine della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina che dal 2004 è sparita da Mazzara del Vallo. Gli indagati, 4 persone tra cui Anna Corona, non sono più indagate. Il gip di Marsala ha accolto la richiesta della Procura. “Un colpevole a tutti i costi, a prescindere dalla verità non serve a nessuno. Al sistema giudiziario, ai familiari della piccola Denise, all’opinione pubblica, che da sempre segue con estremo interesse ed empatia la drammatica vicenda di cronaca“.

“L’archiviazione, però – tiene a sottolineare il gip – non significa abbandonare ogni speranza o concreta possibilità di far luce sull’andamento dei fatti. Anzi, come sottolineato dal pm è interesse della Procura, è interesse della magistratura nel suo insieme perseguire la verità e continuare a indagare laddove auspicabilmente emergano ulteriori elementi suscettibili di approfondimento per comprendere cosa sia accaduto Denise e perseguire penalmente i responsabili del suo sequestro“.

Dopo un giorno di silenzio arrivano su Facebook le parole della mamma della bambina scomparsa, Piera Maggio: “Ringraziamo di cuore iniziando dal Presidente Giuseppe Brescia , dagli onorevoli, Alessia Morani , Carmelo Miceli , Igor Iezzi , Grazia Calabria, insomma, tutti i partiti politici che hanno creduto in questa Commissione d’Inchiesta. Dopo il passaggio alla Camera e al Senato, se Dio vuole si avvierà questa iniziativa Parlamentare che servirà ad indagare su tutto il caso. Poiché Denise non si è rapita da sola. Oltre a noi, sono molti gli Italiani che chiedono di sapere chi sono i colpevoli del suo sequestro. I bambini non spariscono nel nulla! Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono con affetto in questo percorso doloroso e abbastanza tortuoso“.