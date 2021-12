0 Facebook Serena Rossi, intervista a cuore aperto: “Un fratellino per il piccolo Diego” Spettacolo 22 Dicembre 2021 18:22 Di redazione 2'

Serena Rossi è un fiume in piena e parla a cuore aperto. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera confessa il motivo che l’ha spinta a chiamare il figlio Diego, e non riguarda solo Diego Armando Maradona.

“Il papà ha nome e cognome che iniziano con la D (è l’attore Davide Devenuto) e ci piaceva questa cosa”, svela la Rossi nell’intervista al Corriere della Sera. “Diego sembra uno simpatico, con la cazzimma, sveglio. E poi ci sta pure Maradona: sul frigo abbiamo una sua bellissima foto in bianco e nero, con gli occhi chiusi e la palla sulla testa, mentre si allena”.

L’artista napoletana confessa che il più grande desiderio del figlio è quello di avere un fratellino e che lei vorrebbe accontentarlo: “Diego me lo chiede sempre, però maschio! Questo pensiero mi commuove: non vorrei lasciarlo solo. È un momento frenetico della mia carriera, ma penso che abbiamo seminato così tanto che posso permettermi una pausa”. In fondo, Serena Rossi era in piena rampa di lancio quando nacque Diego: “In tanti mi dissuadevano, ma non ho mai creduto a questa cosa che una mamma non può più lavorare”.