0 Facebook Mette il telefono in carica, ragazzino di 14 anni muore fulminato da una scossa News 21 Dicembre 2021 20:41 Di redazione 1'

Un dramma assurdo è avvenuto mentre inseriva il caricabatterie nella presa. Un ragazzino di 14 anni è morto fulminato. A causare il decesso forse una scossa elettrica.

Mette il telefono in carica, ragazzino di 14 anni muore

Il fatto è avvenuto in Brasile, ad Alezania alla periferia del Distretto Federale. Il ragazzo di 14 anni Max Willyan dos Reis Gomes viveva in una fattoria a quando la sua fine è stata segnata in un modo drammatico e assurdo: mentre carica il telefono.

Il ragazzo sarebbe morto subito. A trovarlo i genito che hanno rinvenuto il corpo fulminato riverso in terra a poco i metri. dalla prese. Nello stresso momento in cui il 14enne caricava il telefono un fulmine copriva la regione la scorsa domenica. Per gli inquirenti, sentiti dal portale di notizie Uol, l’evento atmosferico potrebbe aver causato il decesso. Si attende la conferma dell’autopsia.