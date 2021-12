0 Facebook Il nuovo gioco pericoloso di TikTok, i bambini che sbagliano devono ferirsi le mani Il nuovo gioco pericoloso di TikTok. Anche a Napoli si sta diffondendo questa nuova mania nata sul social attualmente più popolare Cronaca 21 Dicembre 2021 18:26 Di redazione 3'

Se sbagli devi puntare le nocche della mano sul tavolo. Devi farlo con tanta forza finché l’arto non inizia a sanguinare e macchiare la superficie. È la perversa penitenza riservata ai giocatori della nuova prova virale su TikTok.

Qual è il test? Cercare di tenere in equilibrio sul palmo una moneta dopo che è saltata dalla mano. Chi sbaglia deve pagare. Questa moda pericolosa ha fatto scattare l’allarme tra i genitori sempre più preoccupati dalle derive causate dai social.

Il nuovo gioco pericoloso di TikTok

La prova avrebbe anche un nome: “Gioco della monetina a camerino“. Come riportato da Internapoli già ci sono stati dei casi in alcune scuole di Napoli e provincia. “Ieri, lunedì, quando nostro figlio è tornato a casa da scuola ci siamo subito accorti delle ferite su una delle mani – racconta una mamma – Ovviamente, io e mio marito ci siamo allarmati per capire cosa fosse successo“.

“Nostro figlio ci ha detto che si trattava di un gioco che ha preso il largo sui social e che riguarda tanti giovani in diverse parti d’Italia, non sembra essere un fenomeno circoscritto. L’ha provato dopo essersi lasciato convincere dai compagni. I nostri due figli più grandi, invece, non hanno ceduto alla tentazione“.

Il nuovo gioco pericoloso di TikTok: le reazioni dei genitori

“Siamo preoccupati e ci siamo attivati per capire se i professori che erano in classe in quel momento si fossero accorti di quanto stava accadendo. Abbiamo ricevuto delle rassicurazioni sul loro interesse, vediamo cosa succederà. Questo gioco tra i banchi di scuola deve cessare immediatamente“, ha aggiunto la mamma del ragazzino feritosi.

“Nonostante gliel’abbia chiesto, mia figlia non si è voluta sbilanciare. Temo, come spesso fanno i ragazzini, che non riuscirò a sapere molto da lei sul gioco nè sui motivi che spinge uno studente a parteciparvi. Devo essere prudente, altrimenti otterrò l’effetto contrario di una chiusura a riccio“.

“Chi ci assicura che ferirsi le mani sia l’atto finale di questo gioco? Il timore è che sia solo il preludio a qualche prova più estrema. D’altronde, tra i ragazzini è già successo addirittura che qualcuno si sia lanciato nel vuoto sempre partecipando a prove diffusesi di giochi venuti fuori dal web. Si arriverà a questo anche ora?

Speriamo proprio di no ma chi ce l’assicura? Ecco perchè vorrei che mia figlia mi raccontasse tutto. Intanto ho intenzione di sporgere denuncia ai carabinieri. Spero davvero che i dirigenti scolastici, gli studenti siano attenti“.