La tragedia di Natale, trovati sette corpi senza vita in una casa: ci sono anche tre bambini
News 20 Dicembre 2021

In una casa sono stati scoperti sette corpi senza vita compresi quelli di tre bambini. A scoprire i cadaveri sono stati i familiari che erano giunti presso l’abitazione per una visita.

Una tragedia orribile avvenuta nello Stato del Minnesota, a Moorhead, dove al momento non si conoscono con esattezza le cause del decesso. Si attende l’esame autoptico per determinare le cause della morte. Non sono stati trovati segni di effrazione.

Secondo l’opinione dei vicini i bambini sono stati visti vivi l’ultima volta nella giornata di venerdì. E’ avvolta nel mistero la vicenda che per ora non può essere svelata fino a quando non verrà effettuata l’autopsia e l’identificazione delle vittime. L’ennesima notizia proveniente dagli esteri che fa rabbrividire.