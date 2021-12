0 Facebook Vergogna a Napoli, stupra ragazza e la riprende per vantarsi con gli amici Cronaca 19 Dicembre 2021 16:25 Di redazione 1'

Un evento alquanto disgustoso. E’ quanto accaduto nel centro storico di Napoli questa sera dove un ragazzo avrebbe costretto una sua coetanea, conosciuta recentemente, a compiere un rapporto sessuale nel bel mezzo dei vicoli della città.

Il tutto ripreso con il suo cellulare per vantarsi, in un secondo momento, con gli amici che lo attendevano in un vicino locale nella zona di Palazzo Giusso.

Il cruente evento sarebbe avvenuto nei pressi del largo Banchi nuovi. Mentre a denunciare i fatti è stata direttamente la ragazza che ha chiamato la polizia. Sul posto sono giunti, così, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, intervenendo nel locale.

Mentre il giovane, un 19enne di origine ucraina, a quanto raccontato dalla stessa vittima ai poliziotti aveva già inoltrato il video agli amici.