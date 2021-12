0 Facebook Vergogna a Napoli, razzia al cimitero: “Non si può oltraggiare il dolore della gente” Ponticelli 19 Dicembre 2021 16:16 Di redazione 2'

Vergogna a Napoli dove ignoti questa notte hanno commesso una vera e propria razzia nel cimitero del quartiere Ponticelli, nella periferia orientale della città. A denunciare il caso ai carabinieri sono stati gli stessi custodi dopo la triste scoperta fatta all’alba di questa mattina.

L’oltraggio

“Le foto – Francesco Emilio Borrelli – chi ci sono state inviate parlano chiaro, al cimitero di Ponticelli è stata fatta razzia dei loculi, sparsi i fiori sul pavimento e rubati i vasi di rame. Sgomento e dolore per chi questa mattina ha pensato di andare a fare un saluto ai propri cari. Una madre che si è recata sulla tomba della figlia a quella vista ha avuto un malore. E’ come essere braccati da un branco di lupi famelici che seminano ovunque soprusi e violenza, anche i cimiteri sono diventati terreni da depredare. I custodi del cimitero hanno denunciato ai carabinieri l’accaduto e desideriamo che piena luce sia fatta sulla vicenda. Non si può oltraggiare il dolore della gente, non è consentito toccare quel che resta dei propri cari. Lo scempio delle tombe è da barbari, risalire ai responsabili e dare segnali chiari e inequivocabili”.