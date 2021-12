0 Facebook Incidente mortale sull’A1, Anna Perrella muore carbonizzata: Napoli piange la donna Cronaca 13 Dicembre 2021 13:03 Di redazione 2'

Un bilancio gravissimo quello dell’incidente avvenuto sull’A1 Milano-Napoli. A perdere la vita, morta carbonizzata, una donna dei Quartieri Spagnoli di Napoli, Anna Perrella.

Nello schianto sono stati coinvolti due mezzi pesanti che hanno preso fuoco coinvolgendo anche la vettura della vittima. Anna è morta carbonizzata praticamente sul colpo, ma in auto con lei c’era anche il figlio, in condizione disperate ora è ricoverato presso il Centro ustionati di Pisa con ustioni sulla maggior parte del corpo. Feriti anche i due autisti di tir.

La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagato uno dei conducenti. Non è ancora del tutto chiara da dinamica ma pare che un mezzo pesante abbia urtato violentemente l’auto finita contro il tir che la precedeva. Da questo schianto sarebbe nato l’inferno di fuoco che per oltre un’ora ha impegnato i vigili del fuoco.

