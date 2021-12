0 Facebook “Siamo le figlie di Maradona”, test del dna effettuato per Magalì ed Eugenia: soldi scatenano polemica Cronaca 17 Dicembre 2021 08:13 Di redazione 2'

Magali Gili ed Eugenia Laprovittola il 16 dicembre sono state sottoposte a tes del dna. A collaborare è stata Veronica Ojeda con Diego Fernando, 8 anni. Tutti gli altri figli di Diego Armando Maradona si sono rifiutati di sottoporsi al test.

Test del dna effettuato per Magalì ed Eugenia: le presunte figlie di Diego Armando Maradona

Magali Già aveva già palesato nel 2019 di essere la figlia dell’ex Pibe de Oro mentre Laprovittola ha dichiarato di essere la figlia dell’ex campione solo dopo la sua morte, lo scorso 25 novembre 2020. In caso di positività al test, gli eredi diventerebbero 7. Per il momento il tribunale, come riporta il Mattino, ha confessato i proventi destinati ai figli di Maradona ovvero i diritti di immagine le cui quote possiede l’imprenditore Stefano Ceci e i soldi provenienti dall’asta di alcuni oggetti del Campione. Il prossimo 19 dicembre verrà effettuata a Buenos Aires.

Insomma l’eredità e i figli di Diego Armando Maradona sarà notizia ancora per molto. Dalma Maradona ad esempio partecipa a diversi eventi organizzati per il padre e pare che prenda dei compensi. Sarà infatti a Napoli per alcune scene del film di Paolo Sorrentino “La mano di Dio” e parteciperà probabilmente a una trasmissione televisiva.