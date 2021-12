0 Facebook Mamma accompagna la figlia all’altare e muore, le parole: “Voleva farmi l’ultimo regalo” Cronaca 17 Dicembre 2021 08:37 Di redazione 1'

Un matrimonio di dolore purtroppo per la giovane ragazza. La mamma accompagna la figlia all’altare ma poche ore dopo muore. La donna p stat trasportata in ospedale dove purtroppo nulla le ha potuto salvare la vita.

Maria Grazia Spallina 68 anni, malata di cancro, è deceduta poche ore dopo. Il fatto è avvenuto a Godega, in provincia di Treviso. La donna ha avuto un malore improvviso dopodiché è stat condotta presso la struttura ospedaliera. “Ha raccolto le forze rimaste per farmi, con la sua presenza, l’ultimo regalo“, ha detto la neosposa, come riportato da ‘La Tribuna di Treviso’.

Una tragedia avvenuta in occasione del matrimonio. Lo scorso sabato mattina si sono tenute le nozze nella chiesa di Godega, mentre la sera iMaria Grazia, siciliana, era originaria di Villarosa (Enna), è morta.