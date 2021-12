0 Facebook “Non mi piace la pizza napoletana”, Sorbillo attacca De Laurentiis: “Vada a mangiarla a Roma” Sorbillo attacca De Laurentiis. Al pizzaiolo di via dei Tribunali non sono piaciute le dichiarazioni del presidente del Napoli Calcio Napoli 16 Dicembre 2021 16:50 Di redazione 1'

“Non mi piace la pizza napoletana. Spesso è bruciata e non sai mai con quale legno è cotta. Meno male che per legge c’è l’obbligo di usare i forni elettrici. E poi il lievito e gli impasti, non riesco a digerirli“, queste le parole di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente della SSC Napoli ha rilasciato un’intervista a La Repubblica nella quale ha parlato dei suoi gusti culinari. Tra chef stellati, ristoranti e pietanze preferite, il patron azzurro ha parlato della pizza.

Sorbillo attacca De Laurentiis

Ma le sue parole contro uno dei piatti della tradizione napoletana più famosi al mondo – oltre che scatenare le polemiche tra i tifosi sui social – hanno innescato la replica di Gino Sorbillo. Questa la risposta del pizzaiolo e imprenditore:

“De Laurentiis vuole fare solo polemica. Spesso viene a mangiare nelle pizzerie napoletane. Sa bene. che i locali sono tutti certificati. Se poi proprio non vuole andasse a mangiare a Roma. Su forni, lievito e cottura non ha detto nulla di nuovo ma si è sbagliato perché non esistono divieti“.