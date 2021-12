0 Facebook Lutto a Napoli, la città piange il giovane papà Emanuele: “Ai lottato fino alla fine” Cronaca 16 Dicembre 2021 16:39 Di redazione 2'

Lutto a Napoli dove la città si stringe nel dolore di amici e familiari per la perdita del giovane Emanuele Cimmelli. Il 28enne, papà di due bimbi, è deceduto qualche giorno fa per un brutto male. A ricordarlo, ancora oggi, sono i tantissimi messaggi d’affetto che amici e conoscenti hanno postato sui propri social.

Il ricordo

“Non ci posso ancora credere – scrive in preda al dolore l’amico Rosario – che non ci sei più. Sei stato un leone dal primo giorno Siamo stati una sola cosa dal primo giorno, non ti ho mai lasciato da solo nemmeno un istante. Non lo volevo mai immaginare questo giorno. Mi hai spezzato il cuore, ora come farò io senza di te vitami”.

“Ti ricorderò sempre – racconta invece Stefani – con tanto amore e affetto mio piccolo Manù. Ogni volta che mi vedevi mi riempivi di abbracci e baci, poi mi dicevi Stefa che ti ho fatto passare eh quando mi portavi a scuola e ridevi”. “Ai lottato con tutte le tue forze fino all’ultimo respiro – ricorda Giusy – ora veglia sulla tua famiglia ne anno tanto bisogno”.