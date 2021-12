0 Facebook Esplode castello gonfiabile, 4 bambini morti: erano a una festa a giocare News 16 Dicembre 2021 11:37 Di redazione 1'

E’ di quattro bambini morti il drammatico bilancio di un incidente avvenuto durante una festa di fine anno. E’ esploso un gonfiabile e i bambini sono caduti da un al’tezza di 10 metri. A causare la tragedia una raffica di vento.

Bambini morti sui gonfiabili

In Australia, con precisione in Tasmania, la Polizia ha confermato: “Purtroppo, possiamo confermare che quattro bambini sono morti, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi”. Le vittime sono due bambini e due bambine, ma non si conosce ancora la loro età. Il comandante di polizia della Tasmania, Debbie Williams, ha dichiarato: “Sembra che una raffica di vento abbia causato il sollevamento del castello in aria”, ha detto ai giornalisti all’esterno della scuola.

Una giornata di festa e di giochi che purtroppo si è trasformata in tragedia.