Napoli, San Gennaro non fa il miracolo: il sangue ancora non si è sciolto Miracolo di San Gennaro. Non sono ancora bastate le preghiere dei fedeli. Sia stamattina che poco fa il Santo Patrono non ha fatto il miracolo Cultura 16 Dicembre 2021 18:01

Niente da fare, ancora nessun miracolo. Il sangue di San Gennaro contenuta nella sacra ampolla non si è sciolto. Così come stamattina, anche nella celebrazione del pomeriggio, la reliquia del Santo Patrono di Napoli, è rimasta solida.

Non sono servite le preghiere e l’attesa dei fedeli. San Gennaro non ha compiuto il miracolo, il terzo dell’anno. Quello definito ‘laico‘ e che viene celebrato ogni mese di dicembre dopo quelli di maggio e settembre.

Miracolo di San Gennaro

È il secondo anno consecutivo che tale rito non si è realizzato. Per i fedeli napoletani e seguaci di San Gennaro si è trattato di un segno di cattivo auspicio. E visti i tempi non era quello che si sarebbero aspettati.

