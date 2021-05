0 Facebook San Gennaro ha fatto il miracolo, il sangue si è sciolto improvvisamente Cronaca 2 Maggio 2021 18:33 Di redazione 1'

E’ di pochi minuti fa la notizia dell’avvenuto miracolo di San Gennaro. Il sangue del Santo si è sciolto improvvisamente. Una bella notizia per tutti i fedeli e i napoletani che in queste ore erano in apprensione per il mancato prodigio.

Nella speranza che questo gesto possa significare un nuovo inizio per la città di Napoli e per il resto del mondo dopo questo lungo anno e mezzo di pandemia.

Davanti all’altare c’erano pochi fedeli, quando da un grosso grumo di sangue che inizialmente si vedeva nell’ampolla è stato possibile vede il sangue liquido ondeggiare nel suo contenitore. L’abate continuava a mostrare l’ampolla ai fedeli, confermando l’avvenuto miracolo. Poco dopo c’è stato il rito dello sbandieramento del fazzoletto bianco seguito dal caloroso applauso dei presenti.