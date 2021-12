0 Facebook Fabrizio Corona, la frecciatina a Ilary Blasi: “Mi portava le foto nuda, la mamma, e Belen mi ama ancora” Spettacolo 14 Dicembre 2021 08:29 Di redazione 2'

Un fiume in piena Fabrizio Corona che in un’emittente napoletana su Canale 21 ospite al Peppy Night Fest, condotto da Peppe Iodice. Ha parole per tutti l’ex re dei paparazzi che racconta un retroscena inedito su Ilary Blasi, con tanto di frecciatina, e parla delle sue storie d’amore.

Fabrizio Corona, la frecciatina a Ilary Blasi

Esordisce con una scamorza in mano che dedica proprio alla moglie di Francesco Totti. “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io”. “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

Non può non menzionare le più grandi storie d’amore. “Con Belen Rodriguez? Sono in ottimi rapporti”. “Nina Moric è croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio”. E sulla già recente: “Asia Argento? Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. “Sono tutte e tre ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”.