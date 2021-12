0 Facebook Napoli, guai per Federico Fashion Style: il blitz della Municipale nel salone Vomero 15 Dicembre 2021 22:23 Di redazione 1'

Guai per il salone napoletano del noto Federico Fashion Style. L’esercizio di via Scarlatti, nel quartiere Vomero è stato infatti multato dalla Polizia Municipale perché i dipendenti non indossavano la mascherina, obbligatoria per l’emergenza sanitaria.

La sanzione dei vigili è stata emessa nel pomeriggio di ieri dopo alcune segnalazioni di cittadini che, passando lungo la celebre via dell’area collinare, hanno notato l’inadempienza alle regole di alcuni dipendenti del noto salone di parrucchieri.

Il locale è infatti visibile anche da chi passeggia in strada per merito delle grandi vetrate che presenta. Proprio dalle segnalazioni dei residenti è partito l’intervento della Municipale. Ad avere la peggio sono stati così tre dipendenti che all’arrivo dei caschi bianchi non indossavano il dispositivo di sicurezza sul luogo di lavoro. Una scelta, illegale a seguito delle normative anti Covid, che è costata circa 400 euro: come recita la sanzione amministrativa. Al momento del verbale il noto parrucchiere laziale non era presente nel salone partenopeo che era stato inaugurato solo quest’estate.