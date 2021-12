0 Facebook “Sono tuo nipote, mi servono soldi”: preso il re delle truffe agli anziani: così ingannava le vittime Penisola Sorrentina 14 Dicembre 2021 17:46 Di redazione 2'

Era considerato un vero e proprio specialista nelle truffe agli anziani tanto che nei soli mesi di maggio e giugno 2021 aveva messo a segno ben 5 colpi nell’area della penisola sorrentina. Così è finito in manette, questa mattina, un giovane 25enne napoletano. Il modus operandi era sempre lo stesso: telefonicamente si spacciava per nipote, parente o addirittura, in alcuni casi, perfino come direttore della posta locale.

L’arresto

A stanarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. Nel corso dei suoi raggiri era riuscito a farsi consegnare denaro e preziosi ed anche monili in oro. L’uomo oggi è stato così trasportato nel carcere di Poggioreale a Napoli.

I colpi

La prima truffa risale addirittura allo scorso maggio nel corso del quale l’autore dopo avere contattato telefonicamente la vittima 92enne, spacciandosi per nipote, si era fatto consegnare numerosi oggetti in oro, per un valore di alcune migliaia di euro.

A giugno, invece, ha addirittura per ben due volte raggirato la stessa vittima, un’anziana 85 enne, alla quale aveva sottratto indebitamente prima quasi 4mila euro ed in un secondo momento altri 2000 euro, fingendosi, questa volta, il direttore dell’ufficio postale.