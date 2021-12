0 Facebook “Sono un avvocato”, scoperta la banda che terrorizzava gli anziani: ora si dovranno trovare un legale vero Napoli Città 13 Dicembre 2021 16:57 Di redazione 2'

Si spacciavano per avvocati o addirittura, in alcuni casi, per Marescialli dei carabinieri e con questo modus operandi giravano l’Italia in cerca di “prede facili” come anziani o nonnini. E’ quanto emerso dall’indagine, condotta da ottobre 2020 a maggio 2021, dai carabinieri, quelli veri, del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bologna, coordinati dalla locale Procura che oggi hanno smantellato una banda di 10 persone, tutte residenti tra Napoli e provincia.

Scoperta la banda che terrorizzava gli anziani

Ora per il malviventi gli toccherà trovarsi un buon avvocato. In quanto sono tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate in danno di anziani. Gli stessi, secondo gli inquirenti, nell’anno appena trascorso si sono resi protagonisti di truffe in giro per lo stivale, andando a segno in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania.

Il modus operandi era sempre lo stesso: raccontavano alle vittime ignare di falsi e gravi incidenti stradali nei quali sarebbero stati coinvolti alcuni loro parenti e, pertanto, chiedevano contestualmente, ingenti somme di denaro o addirittura preziosi da consegnare ad un complice per evitare gravi conseguenze giudiziarie derivanti dai sinistri stradali.