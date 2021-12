0 Facebook Ragazza napoletana diventa famosa con i video della nonna malata su TikTok: “Chi sei?” Spettacolo 14 Dicembre 2021 16:07 Di redazione 1'

Una ragazza napoletana, originaria di Casalnuovo di Napoli, diventa famosa su Tik Tok per i video pubblicati insieme alla nonna, malata di demenza senile. Virali sono diventati i filmati della nonnina di 93 anni che non riconosce la nipote.

Un profilo da 37 milioni di visualizzazioni per la 26enne di Casalnuovo che non dice no a coreografie e balletti, ma che preferisce puntare sui dialoghi esilaranti con la nonnina per fare appeal sul social cinese.

Le giornate tipiche di Rita passano tra scambi di persona e dimenticanze, ma traspare un grande amore per la nonna, soprattutto nei momenti in cui la vecchina si ricorda di lei. E, come ogni nonna, solitamente le chiede se ha il fidanzato!