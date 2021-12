0 Facebook Anna Tatangelo e il gesto a LDA, il figlio di Gigi D’Alessio: “Cosa penso di lei” Spettacolo 13 Dicembre 2021 13:57 Di redazione 1'

Anna Tatangelo e Luca D’Alessio sono protagonisti Mediaset con i due programmi Scene da un matrimonio, condotto dalla cantante, e Amici, che vede la partecipazione del figlio di Gigi D’Alessio. Ma che rapporto hanno i due?

Proprio nell’ultima diretta del talent show condotto da Maria De Filippi il ragazzo ha parlato del divorzio dei genitori inserendo delle barre su una canzone dei Gemelli DiVersi. Ha descritto quel periodo di dolore, in cui desiderava solo un Natale normale con mamma e papà. La partecipazione del ragazzo al talent non passa di certo inosservata infatti il napoletano spesso si trova in dibatti e polemiche.

Proprio all’inizio del suo percorso ad Amici, Lady Tata ha voluto far sentire il suo sostegno e il suo affetto. In una stories su Instagram ha scritto un in bocca al lupo per la sua avventura. La cantante sostiene il figlio di Gigi D’Alessio. Anche LDA tempo prima aveva detto che una delle sue cantanti italiane preferita è Anna Tatangelo.