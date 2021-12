0 Facebook Maltempo si abbatte su Napoli e la Campania: arriva anche la neve, prorogata l’allerta meteo Meteo 11 Dicembre 2021 21:23 Di redazione 1'

Il maltempo, che imperversa su tutta l’Italia, si è abbattuto anche su Napoli e la Campania. Nelle prossime ore è prevista la neve.

Prorogata fino a domani domenica 12 dicembre l’allerta meteo di colore giallo. La Protezione Civile della Regione Campania precisa che l’allerta sarà valida fino alle ore 10. I forti temporali di queste ore, il dissesto idrogeologico, provocato dalle pessime condizioni in cui versa il manto stradale in molti comuni della Campania

Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza. Proseguiranno anche piogge, anche a carattere di rovescio. La Protezione Civile della Regione Campania “raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi ​sia in ordine al rischio idraulico e idrogeologico che al rischio neve anche in linea con i rispettivi Piani comunali​”, si legge in una nota. Si raccomanda, inoltre, agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati di pneumatici da neve.