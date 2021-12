0 Facebook Elisabetta Gregoraci addobba la casa per Natale: presepi e alberi super lussuosi Spettacolo 9 Dicembre 2021 16:32 Di redazione 1'

E’ tempo di addobbi natalizi anche in casa di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha deciso si allestire un villaggio di Babbo Natale nella propria abitazione.

Su Instagram la Gregoraci ha pubblicato tantissime foto dei suoi addobbi natalizi che sono uno più bello dell’altro. Un presepe e ben due alberi natalizi che hanno reso ancora più bella e lussuosa la casa dell’ex moglie di Flavio Briatore. La showgirl si è fatta aiutare dal figlio Nathan Falco per addobbare l’albero di Natale. Il colore per addobbare scelto dalla Gregoraci? Blu e argento, con un tocco di rosso. Immancabile poi il presepe.

Ben due alberi per la nota soubrette che in un’altra stanza decide per un albero completamente rosso. Il commento di Elisabetta al suo lavoro: “Abbiamo tutta la casa addobbata. Alberi di Natale, presepe, decorazioni: li adoro ma c’è il delirio qua!“ ha dichiarato.